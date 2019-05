Arrow - Saison 05 Episode 19 - Liaisons dangereuses

L'équipe d'Arrow et la police sont toujours à la recherche d’Adrian Chase / Prometheus. Felicity se voit contrainte de franchir la ligne de la légalité pour aider Helix à faire libérer un dangereux hacker : Cayden James. Cayden était retenu illégalement sur un site non répertorié d’ARGUS et il est le seul qui puisse aider à retrouver Adrian grâce à un traqueur biométrique, un dispositif capable d’identifier le rythme cardiaque d’une personne et de la localiser. L'équipe d'Arrow, sans Felicity, aide ARGUS à protéger leurs agents et s’assure que Cayden James reste prisonnier. John essaie de comprendre pourquoi Lyla retenait un homme illégalement et questionne sa moralité depuis qu’elle est à la place de Waller.