Arrow - Saison 05 Episode 20 - Piégés

Prometheus a fait exploser une IEM, une bombe à impulsion électromagnétique, dans le bunker. Felicity et Olivier, qui étaient à l’intérieur, se retrouvent coincés car la bombe a endommagé tous les circuits électriques. La bombe a également causé des dégâts dans l’implant rachidien placé dans la colonne vertébrale de Felicity, qui lui permettait de marcher. Elle est à nouveau tétraplégique. Oliver se blesse escaladant la cage d’escalier pour essayer de sortir. N’ayant plus de nouvelles de Felicity et d'Oliver, l'équipe d'Arrow finit par les localiser dans le bunker et tente de les faire sortir...