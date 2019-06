Arrow - Saison 05 Episode 23 - Lian Yu

Prêt à tout pour vaincre Adrian Chase, Oliver libère Slade Wilson et Digger Harkness, détenus sur l'île de Lian Yu par l'ARGUS. Le but est qu'ils rejoignent son camp, déjà composé de Malcolm Merlyn et Talia al Ghul. En retrouvant Curtis, Felicity, Thea et Samantha, la mère de William, Harkness révèle qu'il est, en réalité, dans le camp de Chase, mais l'arrivée de Nyssa et Malcolm le force à fuir. Oliver ordonne à Malcolm d'emmener ses amis loin de l'île pour lui permettre de chercher les autres prisonniers. En route, Thea active une vieille mine, ce qui pousse Malcolm à se sacrifier en emportant Harkness avec lui.