Oliver, John, Théa, Ray Palmer et Sara sont piégés par les Dominators dans une hallucination collective. Oliver y est sur le point d’épouser Laurel et ses parents sont encore en vie… Rien ne semble pouvoir les sortir de leur transe tandis que dans le monde réel, Felicity et les recrues, assistés de Flash, de Cisco et de Supergirl tentent de retrouver leur position.