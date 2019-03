Après s'être disputés pendant la fête de Noël de la mairie de Star City, Curtis et Paul sont agressés par Prométéus. Celui-ci blesse Curtis avec un shuriken. Des analyses sanguines révèlent plus tard que Prométéus a inoculé à Curtis une molécule appelée Dycloserine. Il s'avère que celle-ci avait été utilisée dans une grande escroquerie par un certain Clayborne. L'équipe d'Arrow se rend à l'usine où le médicament était fabriqué.