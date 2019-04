Premières minutes : Arrow - Saison 5 Episode 15 - Combattre le mal par le mal

En Russie, Anatoly demande un délai pour pouvoir plaider sa cause et celle d’Oliver. Ce dernier s’introduit dans la maison de Kovar et rapporte son ordinateur, prouvant que Gregor se faisait payer par Kovar directement. Les capitaines de la Bratva votent contre Gregor, choisissant de faire d’Anatoly le nouveau Pakhan. A Star City, Oliver fait face à la destitution à cause de la falsification du rapport d’autopsie de William Malone. Son sort dépend d’audiences menées par le conseil municipal avec à sa tête, le conseiller Kullens. Un nouveau méchant du nom de Vigilante veut tuer Oliver. Il parvient à faire exploser sa voiture, à bord de laquelle se trouvent également Thea et Quentin, mais personne n’est blessé.