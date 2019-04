Premières minutes : Arrow - Saison 5 Episode 17 - Kapiushon

A Star City, Adrian / Prometheus retient Oliver prisonnier et le torture car il veut lui faire avouer son secret. Il utilise Evelyn, qui s’avère être toujours de mèche avec lui. En Russie, Gregor est tué et Anatoly devient le nouveau Pakhan. Avec la Bratva, ils déjouent le plan de Kovar qui consistait à tuer des membres du gouvernement et des généraux au gaz sarin lors de la cérémonie d’ouverture de son casino. Anatoly nomme Oliver capitaine dans la Bratva et lui explique que la capuche ne lui permettra pas de tenir le monstre à l’écart pour toujours. De retour à Star City après six jours de torture physique et psychologique, Oliver avoue : il aime tuer. Adrian le laisse partir mais, brisé par cet aveu, Oliver décide de mettre un terme à l'équipe d'Arrow.