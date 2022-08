Artisans du changement - Aux portes de la croissance verte

La croissance économique des pays industrialisés, guidée par la quête des entreprises pour faire toujours plus de profits, a poussé à une exploitation aveugle et irrationnelle des ressources naturelles non renouvelables de la planète. Au fil du temps, l'économie de marché a dicté les normes d'un système capitaliste qui se soucie peu des valeurs environnementales et sociales. Convaincus qu'il est encore possible de renverser la vapeur, des Artisans du Changement défient les normes établies en prônant une économie verte pour répondre aux besoins des générations futures.