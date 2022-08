Artisans du changement - Capitalisme et philanthropie

Une entreprise peut-elle être socialement responsable et rentable, tout en respectant l'environnement ? A l'heure où l'on s'interroge sur la nécessité de réguler les abus d'un certain capitalisme, on oublie que quel que soit le système, ce sont les hommes qui le dirigent qui sont responsables de ses dérives. Des hommes et des femmes l'ont compris et ont replacé l'Homme au cœur de l'économie. Du Bangladesh au fond de la jungle amazonienne, en passant par Paris et Washington, nous verrons comment il est possible de mettre en place les bases solides d'un capitalisme responsable.