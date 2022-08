Artisans du changement - Ces voyageurs qui changent le monde

"Le tourisme est un secteur économique en pleine croissance. C'est même une industrie capitale pour de nombreux pays.Considérées comme des produits de consommation de masse, les activités touristiques sont souvent pensées àtravers le filtre de la rentabilité et peuvent causer des dommages collatéraux tant sur l'environnement que sur le plan social et culturel. Pourtant, ce sont de formidables vecteurs de connaissances, des occasions de partager des valeurs, une opportunité de découvrir des univers riches et variés.C'est en utilisant le tourisme à des fins constructives que Jean François Reumaux, Jany Hansal et Bill Gallegos sont parvenus à préserver une forêt primaire au Laos, à dynamiser l'économie rurale en Croatie et à éveiller les populations du monde sur les dangers et les conséquences de la pollution de l'air à Los Angeles. Des expériences inédites qui démontrent que les voyages doivent profiter autant à celui qui visite, qu'à celui qui reçoit."