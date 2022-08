Artisans du changement - Changer la ville

"80% de la population mondiale habitera dans les villes en 2050... Il est donc nécessaire dès aujourd'hui de chercher à résoudre les problèmes qui empoisonnent le développement urbain.En Afrique du Sud, Carin Smuts, une architecte, s'est attachée à sortir les habitants des bidonvilles de leur enfermement. Un travail qu'elle réalise en créant des espaces architecturaux qui répondent aux besoins et aux envies de la population.A Cuba, l'embargo américain et l'effondrement du bloc soviétique ont amené une situation de crise sans précédent. Dépendante exclusivement du « grand frère » russe pour son agriculture, l'île s'est retrouvée sans ressourcesagricoles du jour au lendemain, sans alimentation pour sa population. Fernando Funès a participé à la création desbases d'une agriculture vivrière au coeur des villes, une agriculture exclusivement biologique. En Chine, c'est une nouvelle vague d'architectes, à l'image de Wan Chao, qui cherche à imposer une vision plusécologique de l'habitat. Les écoquartiers fleurissent parce qu'ils répondent à des enjeux environnementaux etéconomiques, mais aussi parce qu'en Chine, comme ailleurs, on est conscient qu'il est temps de changer notremanière de penser la ville."