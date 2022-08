Artisans du changement - Communauté d'avenir

Sur la planète, on compte environ 370 millions d'individus issus de communautés autochtones et répartis dans un peu plus de 70 pays. Leur survie étant souvent liée à l'accessibilité des ressources naturelles qui les entourent, les autochtones des divers pays du monde se retrouvent souvent dépouillés, appauvris, ignorés ou exploités par les méthodes commerciales modernes. Heureusement, des artisans du changement ont décidé de traiter les autochtones avec respect, en s'alliant avec eux et en tentant de reconstruire les ponts entre les peuples.