Artisans du changement - Imiter c'est innover

Le philosophe Francis Bacon affirmait : "L'homme commande à la nature en lui obéissant ". C'est un peu l'idéologie prônée par le biomimétisme, une approche qui vise à étudier les propriétés et les phénomènes de la biosphère pour s'en inspirer dans la conception de sciences et de technologies innovatrices. Le principe est simple : c'est en s'inspirant de systèmes ayant fait leurs preuves dans la nature que l'on crée des structures et des mécanismes durables et fonctionnels. Le biomimétisme consiste à ne pas seulement apprendre sur la nature, mais également de celle-ci.