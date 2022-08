Artisans du changement - La culture comme outil de développement humain

"Actuellement, près de la moitié de la population mondiale a moins de 25 ans. Parmi eux, près de 100 millions n'ont pas accès à la connaissance. Analphabétisme, pauvreté, exclusion, travail forcé, prostitution et toxicomanie sont malheureusement des problèmes qui touchent des millions d'enfants sur la planète. Trois artisans nous démontrent que la culture aide les jeunes à se structurer, à se connaître et à penser par euxmêmes. Plus encore, elle leur permet de mieux comprendre le monde afin de pouvoir contribuer à sa transformation. En Inde, au Cambodge et au Ghana, des jeunes se développent grâce à la musique traditionnelle, les arts du cirque et la lecture. Éduquer les jeunes tout en préservant leurs cultures locales est la mission que se sont donnésMathieu Fortier, Khuon Det et Kathy Knowles."