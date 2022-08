Artisans du changement - Le droit à la santé

La qualité des soins de santé et d'hygiène à travers le monde varie grandement d'une région à l'autre. Si le niveau de vie et d'éducation des gens s'est amélioré au cours des dernières décennies, il reste encore bien du travail à faire quant à l'accessibilité des services et à la sensibilisation de certaines populations aux enjeux de santé publique. Pour contrer des maladies et des problèmes qui pourraient être évités, il convient de se tourner vers la prévention et l'éducation. C'est sur cela que misent certains Artisans du Changement...