Artisans du changement - Le salaire de l'espoir

"Aujourd'hui, le secteur informel occupe une place importante dans l'économie mondiale. On appelle secteurinformel toutes les activités qui ne sont pas déclarées, qui n'ont pas de statuts officiels. C'est un frein audéveloppement des pays les plus pauvres, tant sur le plan social que financier.C'est pourtant grâce à cette économie que survivent de nombreuses familles à travers le monde. C'est souvent àcause d'un manque d'éducation, de structure ou de formation que l'on se retrouve dans ces « petits boulots »,avec l'unique objectif de récupérer assez d'argent pour subvenir aux besoins quotidiens.La solution, c'est la professionnalisation, c'est de pousser ces travailleurs pauvres à s'organiser, à faire valoir leursdroits, pour les extraire du cercle vicieux de la pauvreté.Albina Ruiz, Bagoré Bathily, Seri Youlou et son collaborateur Thomas Granier contribuent à donner aux maçons duBurkina Faso, aux recycleurs du Pérou et aux bergers Peuls du Sénégal, les moyens de vivre de leur travail, pourqu'ils soient reconnus pour leurs compétences et leur valeur sociale."