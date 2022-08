Artisans du changement - L'eau: une ressource, un defi

"L'eau est une ressource vitale. Pourtant, aussi bien dans les pays les plus riches que les plus pauvres, c'est dansl'eau que l'on retrouve en premier lieu les pollutions qui résultent des activités humaines.Il existe un lien fort entre l'eau que nous consommons et l'eau sale que nous rejetons dans l'environnement.Dans les pays riches, on a pris l'habitude de nettoyer, désinfecter, filtrer les rejets, pour qu'une eau de qualitéarrive jusqu'à nos robinets. Une méthode trop chère pour les pays qui souffrent le plus de la soif. Il faut desalternatives innovantes, notamment au Cambodge, en Chine, au Pérou, et même en France, pour que l'eau soitaccessible à tous, à moindre frais.Thierry Jacquet, Juan Carlos Calizaya Luna et Lo Chay ont mis en place des solutions qui, à leurs échelles,permettent d'espérer que l'eau ne soit plus un privilège réservé aux nations les plus fortunées, mais un droitinaliénable pour toutes les populations de la planète."