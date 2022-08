Artisans du changement - Les artisans de la reconstruction

"Le 20e siècle a été un siècle de conflits et de guerres. Même si depuis 1945, les nations du monde ont fait le voeude pacifier la planète, de nombreux conflits alimentent l'actualité.Aujourd'hui encore, des millions d'enfants sont élevés dans des pays en guerre.En Asie et en Afrique, l'ingénieur Bart Weetjens, l'avocate Karen Tse et l'artiste Paul Hogan participent, chacun àleur manière, à la pacification et à la reconstruction des territoires les plus meurtris par les conflits.Grâce au « déminage humanitaire », à la protection des droits des prisonniers et à la thérapie par l'art pour lesenfants victimes de la guerre, ils contribuent à construire un avenir solide pour les nations les plus fragiles."