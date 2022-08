Artisans du changement - Les énergies du changement

"C'est la maîtrise de l'énergie qui a permit à l'homme de franchir toutes les étapes du progrès, depuis le premier feujusqu'à la fission nucléaire. Nos sociétés modernes sont dépendantes des ressources énergétiques de la planète,et plus particulièrement de celles qui ne sont pas renouvelables.En Afrique, la coupe du bois est réglementée, parce qu'il est de plus en plus rare. Pourtant, c'est la principaleénergie utilisée par 80% des ménages, notamment pour faire cuire les repas.En Inde, on estime que près de 500 000 personnes meurent chaque année, intoxiqués par les effluves deslampes à kérosène qui éclairent les maisons dans les zones rurales.Et combien de conflits éclatent pour assurer aux uns ou aux autres, une indépendance énergétique.Eugène Ndione, Harish Hande, et Hans Krock ont pensé des solutions alternatives pour subvenir aux besoinsénergétiques de toutes les populations. Ils se sont appuyés sur des technologies de pointe, mais qui restent bonmarché. Des énergies renouvelables qui présentent l'atout inestimable de ne pas participer à accélérer leréchauffement climatique."