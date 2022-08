Artisans du changement - L'espoir au féminin

Il ne peut exister de développement durable sans une forte implication des femmes. Elles sont à la fois les gardiennes et les gestionnaires du foyer. C'est par elles que transitent la formation et la pédagogie plus que par les hommes. Elles ont la nécessité de se projeter dans l'avenir, pour leurs enfants ou plus simplement pour subvenir aux besoins de la famille. Pourtant, aujourd'hui encore, un peu partout sur la planète, de nombreuses femmes vivent sous le joug de règles édictées par des hommes. Ecrasées par le poids des traditions ou victimes de nouvelles formes de tourisme sexuel, elles demeurent des proies faciles. Mais c'est sans compter sur Halime Güner, Somaly Mam et Dilma Felizardo. De la Turquie au Brésil, en passant par le Cambodge, elles orientent la vie des femmes les plus fragilisées vers un avenir meilleur. Elles en font des combattantes pour leurs droits et leur dignité.