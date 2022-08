Artisans du changement - Réinventer le "vivre ensemble"

En ce début du 21e siècle, peut-on espérer vivre ensemble dans un esprit de solidarité et de fraternité ? Pour les uns, comme à Manille ou à Bangkok, il est nécessaire de trouver le moyen de survivre à l'extraordinaire densité de la population urbaine, Vivre ensemble n'est pas une philosophie, mais une nécessité, surtout pour les populations des bidonvilles qui envahissent les villes. Par contre pour d'autres, comme à Saint Camille, un petit bourg du Québec, on se réunit pour ne pas voir mourir le village. C'est en misant sur les mêmes valeurs de partage et de collaboration que Patama Roonrakwit, Efren Penaflorida et Sylvain Laroche ont rassemblé leurs contemporains et qu'ils entendent changer leurs vies.