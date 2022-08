Artisans du changement - Transmettre l'espoir

L'échec scolaire, le chômage, la pauvreté et la violence chez les jeunes sont des problèmes qui n'épargnent aucun pays au monde. Pourtant, il existe plusieurs initiatives dont l'objectif est d'aider les jeunes à devenir autonomes, à les sortir de la rue et à leur fournir les outils nécessaires à leur épanouissement. L'éducation ne se limite pas à la formation académique, l'apprentissage pratique y joue également un grand rôle, en phase avec la réalité culturelle et sociale. Les jeunes peuvent alors voir s'ouvrir des perspectives nouvelles et espérer un avenir meilleur.