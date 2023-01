Astérix aux Jeux olympiques

Cinéma - Comédie | 2008

Nous sommes en 50 avant Jésus -Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains...Toute ? Non ! Pour ces nouvelles aventures, nos irréductibles Gaulois ont fait le déplacement jusqu'en Grèce pour participer aux Jeux Olympiques ! une occasion de plus pour Asterix et Obélix de mettre une bonne raclée aux Romains.