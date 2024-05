Attraction - S01 E01

Agathe aime à se décrire comme une mère de famille «comme les autres». Dans un pavillon de charme, avec un mari talentueux et des enfants en bonne santé, tout paraît à sa place. Pourtant au bout de quinze ans d’union, le vernis de cette jolie carte postale commence à se craqueler… Le jour où un meurtre est commis dans l’hôtel où son mari logeait pour le travail, une suspicion insupportable s’installe... L’homme avec lequel elle partage sa vie est-il un meurtrier ? N’est-elle pas, depuis des années, prisonnière d’une relation abusive et toxique ? Que sait-elle vraiment de Fred ? Avec l’émergence du doute, Agathe plonge dans l’obsession et la cellule familiale devient l’arène d’une enquête criminelle sous haute tension. A l’image des peurs fondatrices de notre enfance, le monstre n’est plus dans le placard, il est dans le lit...