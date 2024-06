Drame • Thriller

Suite au décès tragique de leur fille, Juley et Dennis décident de faire don des ses organes. Ils ne désirent pas connaître l’identité des receveurs, mais ils acceptent que ceux-ci puissent prendre contact avec eux s’ils le souhaitent. Et c’est justement ce qui arrive. Ils sont joints par Vera, la jeune femme à qui on a greffé le cœur de leur fille. Après une première rencontre lors de laquelle elle leur témoigne sa gratitude, Vera crée peu à peu des liens avec Juley, ce qui lui permet avec le temps de s’immiscer dans la vie du couple. Lorsque Juley et Dennis lui disent qu’ils la trouvent envahissante et tentent de mettre quelques distances dans leur relation, Vera réagit extrêmement violemment et profère des menaces à leur encontre. Quelques heures plus tard, la voiture de Juley est vandalisée...