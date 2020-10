Séries & Fictions ・ Au-dessus des nuages, le 9 novembre à 21 heures

"Au-dessus des nuages" raconte le combat de Dorine Bourneton. A 16 ans, elle a eu un accident d’avion qui l’a rendue paraplégique. Depuis ce jour, le jeune femme n’a eu de cesse de remonter dans un avion et de piloter à nouveau, tout en menant un combat pour être une femme et une mère comme les autres. "Au-dessus des nuages", ou le destin exceptionnel de Dorine Bourneton, paraplégique et pilote de voltige aérienne.