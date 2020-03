Au nom de l'amour - S01 E103

Alice refuse d'aider Francisca pour l'avortement c’est alors que cette dernière décide de prendre les choses en main et demande à Alice d'être à ses côtés car elle doit prendre des comprimés abortifs. Alice refuse et Francisca l’expulse de chez elle. Francisca prend les comprimés et a par la suite de terribles douleurs. Rosa essaie de l'aider mais elle refuse....