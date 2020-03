Au nom de l'amour - S01 E104

Clara se rend chez Francisca et la trouve baignant dans le sang. Francisca malgré la douleur lui demande de rester loin de Manel si elle tient à ses sœurs. C’est alors que Clara lui fait savoir que Manel et elle ont fait la paix. Francisca perd connaissance sous cet aveu. Clara demande l’aide à Rosa, la femme de ménage de lui dire qu’elle a déjà prévenu le médecin. C’est alors que Rosa explique que Francisca était enceinte d'un homme horrible et qu’elle a pris des pilules pour avorter.