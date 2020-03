Au nom de l'amour - S01 E106

Francisca rentre de l’hôpital et tente de joindre Manel qui rejette ses appels. Teresa arrive avec Marta et Daniela et a discussion privée avec Francisca. Elle confronte cette dernière sur les accusations d’infidélité. La dispute dégénère et Teresa donne une gifle à Francisca et promet de revenir chercher Marta et Daniela. Telmo débarque chez Francisca et lui demande s'il était le père du bébé et elle confirme.