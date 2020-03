Au nom de l'amour - S01 E107

Francisca tend un piège à Clara pour en finir définitivement avec elle. Telmo est conduit au commissariat pour y faire une déclaration il avoue tout à la police. L’avocat de Francisca l’informe qu’un mandat d’arrêt a été lancé contre elle et elle comprend qu’elle vient d’être trahie par Telmo. Lorsque Clara vient chercher ses sœurs, elle les trouve enfermées dans une pièce, elle décide de confronter Francisca et lui faire payer une bonne fois pour toute pour tous ses crimes. Clara est droguée puis enlever par Francisca. Wolf parvient à la sauver Clara et tue Francisca. Manel se rend sur les lieux du drame demande pardon à Clara et lui avoue son amour. Clara est heureuse de retrouver ses sœurs et Manel…