Au nom de l'amour - S01 E12

Marta et Francisca en viennent aux main sous les yeux d’Eduardo qui lui interedit de frapper sa fille a nouveau. Quim et Mafalda dînent et s'efforcent de faire la conversation mais n'ont rien à se dire. Ils se rendent compte qu’il n’y a que le sex entre eux.. Gabriel se rend compte que ses parents sont en difficultés financieres et estime que les cours qu’il suit à Londres coutent trop cher.