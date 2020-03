Au nom de l'amour - S01 E14

Au moment de la déposition, Manel s'assure que Clara ne fait pas partie des voleurs. Daniela et Eduardo racontent ce qui est arrivé à Francisca et Marta. Francisca fait semblant d'être inquiète et profite de la fragilité d'Eduardo pour faire la paix avec lui. Wolf rassure Alfonso qu'il est désespéré. Cela empire quand Ricardo explique qu'Eduardo et Daniela étaient dans l'orfèvrerie.