Au nom de l'amour - S01 E33

Francisca joue le rôle de la veuve éplorée face aux et proches venus la soutenir après l’accident de son époux et promets de tout mettre en œuvre pour le bienêtre des jeunes enfants de son défunt époux. Clara est dévastée et pense que Francisca n’est pas étrangère à ce drame.