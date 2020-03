Au nom de l'amour - S01 E37

Marta et Francisca ont une dispute au cours de laquelle la fillette lui dit qu’elle sait où se trouvent ses ainés. Et lorsqu’elle tente de le joindre pour qu’ils viennent la chercher, elle se fait copieusement battre par belle-mère. Excédée Olympia s’interpose et se fait licencier par la maitresse de maison. C’est une Clara déboussolée qui confie à Diana que Manoël et Francisca sont amants.