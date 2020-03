Au nom de l'amour - S01 E41

Dans l'atelier de carrelage, Vicente fait l'éloge du travail de Lucas et de son évolution, sans savoir que c’est grace à Armando. Barbara va au gymnase dans l'espoir de voir Sebastiao. Lobo reçoit la visite de son fils à l'entrepôt. Guilherme est heureux de voir son père et lui demande de passer plus de temps ensemble.