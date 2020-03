Au nom de l'amour - S01 E43

Manel et Sebastião parlent de Clara quand Vicente entre au siège de la PJ pour porter plainte. Dans la salle de sport, Sebastião s'intéresse à Barbara et Mafalda révèle que sa sœur aimait aussi le rencontrer. Généreuse, elle lui donne même le numéro de sa soeur. Sebastião ne perd pas de temps et propose de dîner avec Barbara qui accepte immédiatement.