Au nom de l'amour - S01 E46

Tomané se rend chez Joel pour prendre une pipe et ne lui fait rien payer. Nuno arrive et maltraite son père parce qu’il a appelé son voisin. Daniela s'enfuit de la ferme, dans une camionnette ouverte, cachée sous la bâche. Clara parle au téléphone avec Marta et s'assure que Francisca ne la blesse plus.