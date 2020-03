Au nom de l'amour - S01 E49

Après avoir fait l'amour, Preciosa conduit Quim hors de la pièce pour qu'il ne l'entende pas ronfler. Andreia rend visite à sa fille à l'hôpital et Diana réagit très mal. Au salon de thé, Nuno fait semblant de se soucier de son père et dit à tout le monde qu’il l’emmènera acheter de nouvelles lunettes. Pilar cherche Vincent après avoir reçu les papiers de divorce et tente de le dissuader de se séparer.