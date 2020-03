Au nom de l'amour - S01 E51

Manel insiste pour que Clara lui dise la vérité mais Clara n'a pas le courage de l'admettre. Manel garantit qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas découvert qui a tué son père, et après le départ de Manel, Clara s'effondre en pleurant de remords. Clara se rend sur la tombe de sa mère et lui demande de l'aide car elle ne peut plus mentir.