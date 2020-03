Au nom de l'amour - S01 E54

Clara informe Afonso qu'elle va installer les caméras de surveillance chez Francisca, une fois que l'occasion se présentera. Katie les interrompt et leur parle de la fête. Tout le monde est surpris que Quim et Preciosa soient ensemble. Clara arrive chez Francisca après le départ de sa grand-mère et, avec Marta, elles essaient de positionner les caméras de surveillance dans des endroits discrets.