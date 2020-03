Au nom de l'amour - S01 E57

Francisca découvre les caméras cachées dans la bibliothèque et les détruit. Marta provoque Francisca qui la frappe, tout est enregistré dans les chambres. Miranda réconforte sa mère et garantit qu'elle n'organisera pas les marches. Tomané tente de s'excuser et défend également Dolores. Marta va à la bibliothèque en pensant qu'elle est seule à la maison et prend la carte SD de la caméra cachée. Ensuite, appelez Clara pour organiser une réunion afin de livrer la carte