Au nom de l'amour - S01 E59

Dans le bâtiment de secours, Clara et Manel surprennent Nina et Fred qui admettent que Daniela était là pour quelques jours. Ils montrent la note que Daniela a laissée et jure qu'ils n'ont rien fait de mal, au contraire. Clara reconnaît l'écriture de sa soeur et Nina explique qu'elle était terrifiée à l'idée d'être retrouvée par sa belle-mère. Marta réalise à travers Cátia que Francisca a bloqué ses comptes email et facebook.