Au nom de l'amour - S01 E60

Clara dit à Alfonso que Lobo a un fils. Pendant ce temps, Alfonso reçoit une demande d'amitié de la part de Marta sur facebook. Sebastião pense que Clara aurait dû se plaindre des hippies, mais en fait, ils n'ont fait aucun mal à Daniela. Quim et Preciosa dorment ensemble et quand elle commence à ronfler, Quim est horrifiée, se lève, s'habille et s'enfuit effrayée par les bruits qu'elle fait. Lobo et Garcia se rendent compte que Francisca les a induits en erreur.