Au nom de l'amour - S01 E65

Quim découvre que Preciosa ronfle et fait une vidéo d'elle qu’il met sur les réseaux sociaux. Dr. Nogueira parvient à libérer Francisca. Clara et Afonso parlent de l'étrange réaction de Daniela. Clara se rappelle qu’il fut un temps où sa soeur était seule. À l'usine de carrelage, Clara parle à Vicente et la remercie d'avoir aidé le nouvel avocat.