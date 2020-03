Au nom de l'amour - S01 E71

Manel tend une embuscade à Garcia. Ils viennent le chercher chez lui, mais Pilar le laisse s'échapper. Manel et Sebastião poursuivent Garcia sur quelques mètres et l'entourent, réussissant à l'attraper et à le menotter immédiatement. Dans son bureau, Pilar s'inquiète de ce que Garcia pourrait dire et est soulagée d'apprendre que Manel ne pouvait pas lui faire de confession.