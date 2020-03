Au nom de l'amour - S01 E77

Pilar voit et examine la vidéo du vol pour trouver des réponses. Elle se sent frustrée et confuse. Sebastiao se rend avec Manel à l'entrepôt pour récupérer sa moto garée. Manel veut entrer pour régler les comptes mais, à ce moment-là, Guilherme arrive et Manel décide de ne pas frapper Lobo devant son fils.