Au nom de l'amour - S01 E79

Dans la salle de sport, Manel et Quim sont stupéfaits de voir Alex s'entraîner. Quim joue avec son frère cadet et dit que c'était un entraînement pour Cátia. Ils rient ensemble parce qu'Alex est amoureux. Lorsqu'ils arrivent à la porte de l'atelier, Clara déclare qu'elle entrera seule. Wolf acquiesce et lui donne dix minutes pour sortir, sinon il viendra voir si tout va bien.