Au nom de l'amour - S01 E80

Les fêtes de Miranda connaissent un succès croissant et toutes les personnes impliquées sont enthousiastes, à l'exception de Tomané. Déjà en retard, Diana hésite à répondre au message de Ricardo et commence à entendre des voix. Il répond à haute voix et Jorge l'entend, s'inquiétant.