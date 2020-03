Au nom de l'amour - S01 E83

Après avoir été violée par Telmo, Francisca pleure de rage. Il lui demande de lui payer son silence et la force à lui remettre un chèque de dix mille euros. Mafalda et Sebastião parlent de la nuit passée ensemble et bien que les deux hésitent, ils s'entendent pour avoir une relation plus sérieuse. Cependant, Mafalda exige qu’il y ait une relation ouverte avec d’autres personnes.