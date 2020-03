Au nom de l'amour - S01 E90

Amalia et Helena s'inquiètent du fait qu'Alex ait tant de problèmes. Helena se sent responsable. En route pour Porto, Nelson dit au revoir à Dolores et Armando. Elle insiste pour mettre plus de choses dans son sac et quand elle l'ouvre, elle trouve deux bouteilles de bière "Dolorosa". Elle est furieuse..